Da staunte der Baggerfahrer an der Baugrube in Oberlienz am Montagnachmittag nicht schlecht: Er war mit Aushubarbeiten zwischen der Firma Micado und der Bundesstraße beschäftigt, als er plötzlich an einem Zahn der Baggerschaufel ein Kriegsrelikt entdeckte. Umgehend wurde die Polizei alarmiert. Diese sperrte für rund zehn Minuten aus Sicherheitsgründen die Felbertauernstraße. "So lange, bis mit dem Entminungsdienst in Graz abgeklärt war, worum es sich bei dem Fund handelt", schildert Jakob Ebner, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant.