Im März 2023 hat an der Medizinischen Universität Innsbruck eine neue

Universitätsratsperiode begonnen. Der neue Universitätsrat setzt dabei auf Kontinuität an seiner Spitze: In seiner ersten Sitzung mit allen sieben Mitgliedern wurde Elisabeth Zanon einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Die 67-Jährige tritt damit bereits ihre zweite Amtszeit als Universitätsratsvorsitzende an. "Ich freue mich, gemeinsam mit den Mitgliedern des Universitätsrats weiter zum Wohl der Medizinischen Universität Innsbruck arbeiten zu können. Im Rahmen unserer Möglichkeiten ist es uns wichtig, einen Beitrag zur positiven Weiterentwicklung zu leisten. Ein besonderes Augenmerk wollen wir in den nächsten fünf Jahren auf die internationale Sichtbarkeit und die internationalen Beziehungen legen", sagt die ehemalige Landesrätin über ihre Rolle. Als ihr Stellvertreter wird der Unternehmer Julian Hadschieff fungieren.