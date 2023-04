Wird es als Kult-Sommergetränk aus Osttirol den Aperol-Spritz oder den weißen Spritzer im Sommer 2023 in den heimischen Gastgärten ablösen? "Unholde", so heißt ein neues alkoholisches Getränk, das demnächst Einzug in die gemütlichen Runden der (Osttiroler) Bevölkerung finden soll. Dabei handelt es sich um eine Spirituose auf Pregler-Basis - also einer Mixtur aus Äpfel und Birnen, jedoch mit 18 Prozent Alkoholgehalt etwas leichter als ein Schnaps. Der Drink kann pur genossen werden, lädt aber auch zum Mischen ein. So wurden bei der Präsentation auf der "Unholdehütte" (Dolomitenhütte) verschiedene Variationen mit Tonic Water, Prosecco, Ginger Ale oder Sahne kredenzt.