Endspurt für die Langläuferinnen und Langläufer in Österreich. Am Wochenende ging das Saisonfinale standesgemäß mit den Österreichischen Staatsmeisterschaften über die Bühne. In Galtür triumphierten die Radstädterin Teresa Stadlober und der Mauracher Benjamin Moser. Sie holten sich in der Langdistanz über 30 Kilometer und 680 Höhenmeter hinauf auf die Bielerhöhe den Staatsmeistertitel.