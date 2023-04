Stellvertretend für den Bundespräsidenten überreichte Landeshauptmann Anton Mattle am Donnerstag Auszeichnungen der Republik Österreich an 13 Tiroler Persönlichkeiten.

Beim Festakt im Landhaus in Innsbruck fand der Landeshauptmann dankende und anerkennende Worte: „Es sind Menschen, die auch in herausfordernden Zeiten mit vorbildhafter Leistungsbereitschaft und unerschütterlicher Zuversicht vorangehen. Sie leisten mehr als sie müssten, weil ihnen unsere Gesellschaft am Herzen liegt.“ Verliehen wurden Auszeichnungen für herausragendes Engagement im Bereich der Medizin, des sozialen Lebens, des Tiroler Brauchtums und der Landesverwaltung. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Geehrten für den unermüdlichen Einsatz, von dem die Menschen und der Zusammenhalt in Tirol profitieren“, sagte Mattle.

Auch zwei Osttiroler wurden ausgezeichnet: Monika Oblasser (Bezirkshauptmannschaft Lienz) wurde der Berufstitel "Regierungsrätin" und Peter Zanier, Arzt für Allgemeinmedizin in Lienz, der Berufstitel "Medizinalrat" verliehen.

Monika Oblasser (Mitte) mit Michael Eller, Mattle, Bezirkshauptfrau Olga Reisner, Sonja Ledl-Rossmann und Herbert Forster © Land Tirol/frischauf bild