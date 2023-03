Mit ihrem einzigartigen Brückenbogen in genieteter Konstruktion gehört die Spitalsbrücke in Lienz zu den denkmalgeschützten Elementen in der Stadt. Sie wurde 1897 errichtet und zählt mit ihrer besonderen Architektonik zu den letzten ihrer Art in Österreich. Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik nennt die Brücke, "die alte Dame in der Stadt". Und weil sie nicht mehr jung ist, sind immer wieder Liftings und tiefergreifende Reparaturen erforderlich.