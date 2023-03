Das sind ja schöne Aussichten für die bevorstehende Karwoche! Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag sind in Kärnten und Osttirol noch einige sonnige Auflockerungen zu erwarten, dann schlägt das Wetter um und bringt ausgedehnte Regenschauer.

Der April macht schließlich wieder einmal, was er will: Sonne, Quellwolken und Regen wechseln sich am Samstag und Sonntag bei recht milden Temperaturen zwischen 3 und 15 Grad ab, ehe es am Sonntag wirklich turbulent wird. "Da kommt von Nordosteuropa eine Strömung mit deutlich kälterer Luft nach Kärnten und Osttirol - sie bringt für diese Jahreszeit außergewöhnlich tiefe Temperaturen", sagt Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet. Die Niederschläge werden zwar nicht ergiebig sein, Skigebiete werden aber noch einen kleinen Nachschub in Form von Schnee erhalten. Die Schneefallgrenze sinkt in Kärnten und Osttirol auf unter 1500 Meter.

Hoffnung für Ostern

Die Karwoche sei durch "Spätwinterwetter" oder "Frühfrühlingswetter" gekennzeichnet, so Brandes. Das bedeutet wechselhaftes und kaltes Wetter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -5 und +6 Grad. Dabei sei Kärnten noch die wärmste Region Österreichs. Für Karsamstag und Ostersonntag gebe es noch unterschiedliche Wettermodelle. Der Experte stellt aber zumindest in Aussicht: "Die Temperaturen steigen wieder an."