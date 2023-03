Die Geschichte klang ursprünglich schlüssig. Eine 15-jährige Osttirolerin gab am 19. März an, gegen 2.40 Uhr von einem unbekannten Mann am Parkplatz vor dem Stadtkeller in Lienz mit einem Pfefferspray attackiert worden zu sein. Demnach habe er ihr mit dem Pfefferspray direkt in die Augen gesprüht und sei geflüchtet. Die 15-Jährige wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz verbracht und dort behandelt.

Bei einer Einvernahme gab die Jugendliche nun an, dass sie gemeinsam mit einer Freundin selbst mit einem Pfefferspray hantiert habe und es so zur Reizung gekommen sei. Wegen der Falschaussage - sie hat eine mit Strafe bedrohte Handlung vorgetäuscht - wird sie nun angezeigt.