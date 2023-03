Am 29. März, gegen 15.30 Uhr, schnitt ein 63-jähriger Österreicher in Huben mit einer Kreissäge Brennholz auf. Aus unbekannter Ursache geriet er dabei mit der linken Hand in das laufende Kreissägenblatt. Dabei zog sich der Pensionist Verletzungen unbestimmten Grades am linken Daumen und Zeigefinger zu.