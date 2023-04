In Kals spielt sich's ab. Was rund um das Glödis-Refugium, mit dem sich Toni Huter einen Lebenstraum erfüllt, abläuft, gleicht einem Bauernschwank, einer Provinzposse. Toni Huter betreibt im Kalser Lesachtal sein Refugium in 1850 Metern Seehöhe, zwar noch nicht fertig erstellt, aber zumindest mit dem Haupthaus vermietbar. Der Rückzugsort mit modernem Schutzhüttencharakter soll Naturliebhabern eine ideale Unterkunft sein - einfach, reduziert und zugleich hochwertig und modern.