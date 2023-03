Am 29. März gegen 6:40 Uhr, fuhr ein 38- jähriger Rumäne mit einem Pkw auf der Felbertauern- Bundesstraße von Lienz kommend in Fahrtrichtung Matrei in Osttirol. Im Fahrzeug führte er noch zwei Rumänen (22 und 26 Jahre) mit. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 18- jähriger österreichischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw von Matrei in Osttirol kommend in Fahrtrichtung Lienz.