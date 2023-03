Gegen 11.23 Uhr hat es am heutigen Montag in Matrei gekracht. Im Bereich der Ortsausfahrt Süd auf die Felbertauernstraße sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine Lenkerin wollte von der B 108 in die Virgental-Landesstraße einbiegen und hat dabei den Gegenverkehr übersehen.