Am 25. März fand in der Panorama Badewelt St. Johann in Tirol die 3. Runde des ASVÖ-Kids Swim Cups statt. Dieser Cup besteht aus insgesamt vier Stationen, das Finale findet Anfang Juni 2023 in Kufstein statt.

Bei diesem Wettkampf waren insgesamt 13 Tiroler Vereine am Start, darunter acht Schwimmer der Schwimmunion Osttirol.

Die jungen Talente aus Osttirol zeigten sich in Bestform und konnten mit ingesamt neun Medaillen die Heimreise antreten.

5 Goldmedaillen: Lorenz Gomille

1 Silbermedaille: Linda Beiten

3 Bronzemedaillen: Marcus Quendler, Laurenz Prehofer, Nicolas Stemberger

Die Schwimmer voller Motivation beim Einschwimmen vor dem Wettkampf © Schwimmunion Osttirol

Alle Schwimmer konnten mit ihren Leistungen voll überzeugen und unterboten ihre bisherigen Bestzeiten deutlich.

Der ASVÖ-Kids Swim Cup wird kommendes Jahr wieder in ähnlicher Weise durchgeführt, die Vertreter der Nordtiroler Vereine würden gerne eine Station in Lienz ausgetragen haben.