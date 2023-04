Mit „Fast wie Radlfahrn“ hat Ina Regen im März ihr mittlerweile bereits drittes Studioalbum veröffentlicht. Mit „Klee“ und „rot“ hat die Amadeus-Preisträgerin eine stetig wachsende Fangemeinde für sich gewinnen können, die auch bei ihren Konzerten für volle Häuser gesorgt hat.

Für das neue Album hat Ina Regen nun mit einem neuen Produktionsteam gearbeitet, das ihren Sound behutsam modernisiert hat, ohne dabei aber die Poesie ihrer Musik in den Hintergrund zu drängen. Und neben ihren neuen Songs des besagten Albums werden natürlich jene Lieder nicht fehlen, die sie in kürzester Zeit zum Fixpunkt in der österreichischen Musikszene haben werden lassen- „Nordstern“, „Fenster“, „Was ma heut net träumen“, und vor allem das berührende Debut „Wie a Kind“. INA REGEN tritt in Lienz im Duett auf. Veranstalter ist die Kulturinitiative Ummi Gummi.

Das Konzert findet am 16. Juni um 20 Uhr auf Schloss Bruck und bei Schlechtwetter im Kolpingsaal Lienz statt.

Karten für die „Fast wie Radlfahrn“ Tour sind ab 1. April 2023 (Kein Aprilscherz!) auf oeticket.Light erhältlich – www.ummigummi.at

Appendix: Der Kabarettabend mit Thomas Stipsits am 13. Mai im Lienzer Stadtsaal ist ausverkauft! Restkarten werden an der Abendkassa nach Reihung auf der Warteliste vergeben.