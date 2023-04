"Eiffel in Love"

Dienstag, 4. April, Kultursaal Debant, 19.30 Uhr.



Das Wanderkino macht am Dienstag wieder Halt in der Marktgemeinde Debant. Gezeigt wird der französische Spielfilm "Eiffel in Love".

Inhalt:

Der gefeierte Ingenieur Gustave Eiffel hat gerade die Arbeit an der Freiheitsstatue beendet, als er im Auftrag der französischen Regierung etwas wahrhaft Spektakuläres für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1889 entwerfen soll. Eigentlich möchte er an der Entstehung der Métro arbeiten und gerät nun massiv unter Druck. Doch als er seine verloren geglaubte Jugendliebe Adrienne Bourgès wiedertrifft, inspiriert ihn ihre Leidenschaft dazu, die Skyline von Paris für immer zu verändern.

Eintrittspreis: 4 Euro pro Person.

Französischer Spielfilm "Eiffel in Love" © KK/Studiocanal GmbH

Henna-Tattoo-Workshop

Dienstag, 4. April, Bildungshaus Osttirol, 14 bis 16 Uhr.



Der Workshop mit Anna Marie Mikulecká und Petra Egger richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren. Nach einem spannenden Einblick in die Bedeutung von Hautbemalung und dem Kennenlernen verschiedener Symbole, gibt es eine praktische Anleitung in die Welt von Henna und Jagua Hautkunst.

Kosten: 9 Euro inklusive Material und Jause.

Rechtzeitige Anmeldung erforderlich: (04852) 651 33.

Blutspenden

Mittwoch, 5. April, Kultursaal Debant, 15 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.



Freiwilliges Blutspenden in Debant © KK/RK

"Kostnix-Laden"

Mittwoch, 5. April, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 6. April, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr.



Am Mittwoch und Donnerstag hat der Kostnix-Laden geöffnet und bietet kostenlose Bekleidung, Geschirr, Spielzeug, Bettwäsche und vieles mehr. Abgabemöglichkeit immer montags von 9 bis 11.30 Uhr.

Fotokunst-Ausstellung

Mittwoch, 5. April, Gemeindesaal Ainet, 19 Uhr.



Die Vernissage von Marlies Gliber und Josef Obertscheider findet am Mittwoch im Gemeindesaal Ainet statt. Besucher sind eingeladen die farbenprächtigen, harmonischen Landschaftsbilder von Marlies Gliber zu bestaunen sowie die mit reizvollen Effekten inszenierten Frauenbilder von Josef Obertscheider.

Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 19 Uhr, Ostersonntag von 11 bis 19 Uhr.

Ostermarkt

Freitag, 7. April, Messinggasse Lienz, 9 Uhr.

Samstag, 8. April, Messinggasse Lienz, 8.30 Uhr.

Traditionell werden am Osterwochenende beim Lienzer Stadtmarkt Osterspezialitäten angeboten. Vom Osterschinken gekocht oder im Brotteig, Ostereiern, Biskuitlämmer, Reindling bis zur Osterpinze reicht die Produktpalette für eine herzhafte Osterjause.

An beiden Tagen wird Korbflechter Johannes Reiter sein handwerkliches Geschick zur Schau stellen.

Der Karsamstag beginnt um 10.30 Uhr mit dem beliebten Ostereierpecken mit prominenten Gästen aus der Politik, Wirtschaft und Kunst. Für österliche Atmosphäre sorgen dabei die Dölacher Ratscher.

Für Ostern eindecken beim Lienzer Stadtmarkt © KK/Martin Lugger

Frühjahrskonzerte

Sonntag, 9. April, Kultursaal Debant, 20 Uhr.

Sonntag, 9. April, Dorfsaal Prägraten, 20 Uhr.

Montag, 10. April, Kultursaal Anras, 15 Uhr.



In Nußdorf-Debant wird mit dem Konzert "Let´s play music" gestaltet von der hiesigen Marktmusikkapelle in den Kultursaal geladen.

Musikalisch wird der Frühling auch in Prägraten von der Musikkapelle begrüßt.

In Anras lädt die Musikkapelle unter Leitung von Christian Schönegger und Matthias Mascher am Ostermontag zum Frühjahrskonzert in den Kultursaal.

"Wo gehobelt wird, da fallen Späne"

Sonntag, 9. April, Schwarzachsaal Hopfgarten, 20 Uhr.

Der Theaterverein Hopfgarten steht in den Startlöchern und freut sich ihr neues Stück "Wo gehobelt wird, da fallen Späne" präsentieren zu dürfen. Das Lustspiel in drei Akten wurde von Toni Lauerer geschrieben.

Inhalt:

Zur Freude von Tischlermeister Ludwig Schreiner studiert seine Tochter Eva an der Universität. So hofft er auf einen Traumschwiegersohn mit akademischen Grad. Den väterlichen Betrieb soll Sohn Andi übernehmen. Dieser hat jedoch andere Pläne und hat sich heimlich zur Abendmatura angemeldet. Turbulente Szenen und komische Situationen lassen das ganze beinahe eskalieren, aber am Ende löst sich alles zur allgemeinen Zufriedenheit auf.

Kartenreservierung ist bei der Gemeinde Hopfgarten unter (04872) 53 46 oder unter 0664-183 36 82 (18 bis 20 Uhr) möglich.