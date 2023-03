Am 26. März gegen 10.55 Uhr fuhr ein 74-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Zettersfeldstraße in Thurn bergwärts. Er befand sich alleine im Fahrzeuge, als er plötzlich Brandgeruch wahrnahm und Rauchschwaden hinter seinem Fahrzeug feststellte. Der Mann hielt den Pkw an und verließ das Fahrzeug. Unmittelbar nach dem Aussteigen konnte er Flammen im Bereich des Motors feststellen. Er setzte den Notruf ab.