Die als „GenussSchule“ ausgezeichnete Landwirtschaftliche Lehranstalt (LLA) Lienz sieht als besonderen Unterrichtsschwerpunkt den praktischen Unterricht in der dreijährigen Ausbildung zum Landwirtschaftlichen Facharbeiter für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement vor.

Für die Schülerinnen und Schüler, die auch in „Produktveredelung, Direktvermarktung und Dienstleistung“ unterrichtet werden, bietet der Lienzer Stadtmarkt die perfekte Möglichkeit, praxisbezogene Erfahrungen zu sammeln. Sie werden am 31. März und am 1. April den Kunden ihre selbst hergestellten Produkte auf dem Frischemarkt in der Messinggasse anbieten. Dazu zählen Milch- und Fleischprodukte genauso wie Backwaren, kreative Werkstücke und Kräuterprodukte.

Selbst Blumenstecker aus Metall, Jungpflanzen, Osterdekorationen und rohe Schafwolle zum Düngen werden von der Projektgruppe „Direktvermarktung“ zu den Öffnungszeiten des Marktes angeboten. Genauso wie auch Leberkässemmel und andere Produkte, die in den Lehrwertstätten produziert und in Handarbeit gefertigt werden.