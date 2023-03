Eigentlich kann man sich das Hauptstadt-Cafè Petrocellis ohne Roland Kleinlercher nicht mehr vorstellen. Der rührige Defregger hat es mit Herzblut geführt. Ab April zieht er sich zurück und konzentriert sich auf die Moseralm in St. Jakob. „Die Pacht war nicht das Problem“, sagt er. Vielmehr sei ihm das Stammpersonal abhandengekommen. „Drei von fünf“, sagt Kleinlercher. Eine Mitarbeiterin geht in Pension, eine andere bekommt Nachwuchs und eine hat sich entschieden, von der Gastronomie in die Kosmetik-Branche zu wechseln.