Am Dienstag unternahmen zwei Bergführer aus Österreich (35 und 33) eine kombinierte Hochtour von der Rudolfshütte auf den Medelzkopf und von dort über den Kastengrat und über die Hohe Schneid Richtung Ödenwinkelwand (3326 Meter). Gegen 15 Uhr befand sich die Seilschaft rund 150 Höhenmeter unterhalb der Ödenwinkelwand, als sich plötzlich ein Stein löste, an dem sich der 33-Jährige festhielt, worauf er 15 Meter ins Seil fiel. Dabei zog er sich Verletzungen am Becken und an den Unterschenkeln zu, sodass er mittels Tau von der Besatzung des NAH geborgen und anschließend in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen werden musste.