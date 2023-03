Kaum ist der erste Schnee geschmolzen, schon rollen die großen Geräte auf Osttirols Baustellen an. Gleich nach Ostern geht es auf der L 25 Defereggentalstraße auf Höhe der Mellitzgrabengalerie in die finale Phase. Die restlichen Arbeiten sollen bis Juni abgeschlossen sein. Dieses Jahr werden hier 2,65 Millionen Euro investiert.

Sanierung Dolomitenkreuzung

1,6 Millionen Euro fließen in die Beseitigung von Katastrophenschäden. So müssen auf der L 24 Virgentalstraße im Bereich Staggen Hangbewegungen stabilisiert werden. 1,8 Millionen Euro werden für Belagsarbeiten investiert. Ebenfalls nach Ostern starten diese etwa an der Dolomitenkreuzung in Lienz. „Dafür liegt ein Verkehrskonzept auf, das noch rechtzeitig kommuniziert wird“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP).

Für den Katastrophenschutz sowie Neu- und Ausbau des Straßennetzes werden heuer 6,1 Millionen Euro in die Hand genommen. Dazu zählen umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen an der Villgrater-, Kalser- und Virgentalstraße. Weitere 600.000 Euro fließen in die Sanierung von desolaten Brücken und Tunnel. „Wir tun alles, um eine gute Anbindung und sichere Erreichbarkeit aller Täler und Ortschaften in Osttirol zu erreichen. Laufende Instandhaltungen der Verkehrsinfrastruktur stehen heuer wieder im Mittelpunkt der Tätigkeiten“, sagt Geisler.

Anpassung der Entwässerung Im Villgratental fahren große Geräte auf © KK/Land Tirol

Auf der L 273 Villgratentalstraße Marxer Kalkstein werden umfangreiche Instandsetzungen der Fahrbahn auf einer Länge von einem Kilometer durchgeführt. Aufwendiger ist die Anpassung der Entwässerung, um dem aktuell geltenden technischen Stand gerecht zu werden. Die Arbeiten starten vor Ostern und werden bis Mitte Juli dauern. Dafür wird eine Million Euro investiert. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum via Ampelregelung geleitet.

Korrosionsschutzarbeiten und Belagssanierung

An der Defereggentalstraße L 25 wird nicht nur an der Mellitzgrabengalerie, sondern auch nach der Inneren Stanzbrücke Bauarbeiten durchgeführt. Auf einer Länge von 920 Metern wird eine neue Asphaltdecke aufgebracht. Begonnen wird mit den vierwöchigen Bauarbeiten im Laufe des Sommers und der Verkehr mittels Ampelregelung gelenkt. Es werden 500.000 Euro investiert. Korrosionsschutzmaßnahmen finden bei der Defereggenbachbrücke statt.

Ortsdurchfahrt und Busterminal

In Huben wird nun die Ortsdurchfahrt saniert © KLZ

Bei der Kienburger Straße L 393 wird eine Million Euro investiert. Die Umgestaltung des Busterminals wurde bereits durchgeführt. Nun folgt die Ortsdurchfahrt Huben. Dabei wird eine Deckschicht aufgetragen und es folgen Humusierungs- sowie Begrünungsarbeiten. Ebenso wird ein Versickerungsbecken integriert und neue Beschilderungen angebracht. Die Bauarbeiten starten nach Ostern und sollten bis Ende Mai abgeschlossen sein.