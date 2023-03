Drei Tage lang stand die Skiregion Goldried in Matrei ganz im Zeichen der Para-Ski-Alpin-Meisterschaften. Über 50 Athleten trafen sich zum sportlichen Stelldichein, wobei am Freitag ein Super G, am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag der Slalom auf dem Programm standen. Alle drei Bewerbe zählten zu den Gesamttiroler Meisterschaften mit Nord- Süd- und Osttirol sowie zur Austria Cup Wertung und zur FIS Wertung. Elf Nationen gaben ihre Nennungen zu diesem Rennwochenende ab, darunter Länder wie Finnland und Usbekistan.

Schon 2006 und 2014 war das GG Resort Kals Matrei Austragungsort von Para-Ski-Meisterschaften. Der Anstoß, diese dreitägige Veranstaltung wiederum in Matrei abzuhalten, kam von Christina Obwexer. Als Obfrau des Vereins SnowClan, einer Organisation zur Förderung des Tiroler Behindertensports mit Sitz in Innsbruck, hat sie sehr gute Beziehungen zu den verschiedenen Behindertensport-Verbänden und zudem gute Kontakte zum heimischen Skiverein Union IDM Matrei.

Die gute Stimmung unter den Athleten, Betreuern und Funktionären bei der Siegerehrung Samstagabend am Rauterplatz war Ausdruck der Zufriedenheit mit der Organisation durch das Team um Sektionsleiter Jakob Rainer und mit der Unterbringung und Verpflegung durch die örtliche Gastronomie.



Lokalmatadorin Christina Obwexer holte zwei zweite und einen dritten Platz für Osttirol © KK/UNION IDM MATREI

Bürgermeister Raimund Steiner und TVB Obmann Franz Theuerl überreichten den Gewinnern die liebevoll von Isidor Meixner gestalteten Trophäen. Bei diesen Gesamttiroler Skimeisterschaften wurde ein Bundesländer-Vergleichsbewerb zwischen den Athleten aus Nord- und Osttirol gegen Südtirol ausgetragen. Dieses Jahr ging der Wanderpokal an das Team aus Nordtirol. Die Lokalmatadorin Christina Obwexer, die mit zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz die Osttiroler Farben sehr gut vertreten hatte, durfte den Pokal für ihr Team in Empfang nehmen.