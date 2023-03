"Komm, du süße Todesstunde"

Samstag, 1. April, Klosterkirche St. Marien, 20 Uhr.



Das Passionskonzert des Kammerchors vokalissimo Lienz steht ganz im Zeichen der beiden Komponisten Leonhard Lechner und Johann Sebastian Bach. Der Osttiroler Traditionschor wird die "Historia der Passion und des Leidens Jesu Christi" aufführen. Unterstützt von einem Bläserensemble werden die verschiedenen Stationen des Leidensweges Jesu aufgearbeitet. Im Gegensatz dazu steht das Werk "Komm, du süße Todesstunde" von Bach. Dem Chor werden ein kleines Orchester und die Solisten Brigitte Wurzer (Alt) und Wilfried Rogl (Tenor) hinzugefügt.

Info und Reservierung unter www.stadtkultur.at oder (04852) 600-519.

Mein Baby isst mit

Montag, 27. März, Eltern-Kind-Zentrum, 15 bis 17.30 Uhr.



Dieser Workshop widmet sich der Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit. Fragen wie beispielsweise auf was bei der Lebensmittelauswahl geachtet werden soll oder welche Auswirkungen die Ernährung der Mutter auf das Kind hat werden von einer Diätologin beantwortet.

Info und Anmeldung: revan@avomed.at

Zeitreise Burg Heinfels

Dienstag, 28. März, Bildungshaus Osttirol, 9.30 bis 11 Uhr.



Burg Heinfels ist die größte Burganlage Osttirols, ihre Mauern umfassen rund einen halben Hektar Burgareal. Im Lichtbildervortrag mit Peter Leiter werden die wichtigsten Teile der Festung gezeigt. Es wird die spannende Geschichte des bedeutenden Bauwerks erzählt sowie über das Leben jener, die hier gewohnt und gearbeitet haben.

Die Geschichte von Burg Heinfels wird von Peter Leiter erzählt © Kleine Zeitung /Weichselbraun

Infoveranstaltung

Mitwoch, 29. März, Ordination Dr. Buchberger, Brennerleweg 5 in Lienz, 19 Uhr.



Die Selbsthilfe Osttirol lädt zum Thema "Harnverlust nach Prostata Operation" in die Ordination Dr. Buchberger. Der Urologe Christian Buchberger, Physiotherapeutin Katrin Warscher sowie Birgit Rippitsch und Karolin Angerer zeigen unter anderen Möglichkeiten der Physiotherapie und medikamentöse Hilfe auf.

Osterbasteln mit der Familie

Freitag, 31. März, Kolpingsaal Lienz, 14.30 bis 17.30 Uhr.



Die Kolpingfamilie Lienz lädt zum gemeinsamen Basteln für Kinder mit Eltern oder Großeltern. Es werden Palmbesen gebunden und geschmückt, Osterküken gebastelt, Osterfiguren bemalt, Spiele gespielt und gezeigt, wie Weidenpfeifen geschnitzt werden.

Im Kolpingsaal wird für Ostern gebastelt © imago images / epd

Repair Café

Freitag, 31. März, Polytechnische Schule in Matrei, 13 bis 16 Uhr.



Egal ob unkontrollierbarer Toaster, Sessel mit Beinbruch oder aufgerissene Hose - beim Repair Café unterstützen ehrenamtliche Experten bei der Reparatur von Gebrauchsgegenständen. Angenommen wird alles, was leicht transportiert werden kann.

MalWerkstatt für Erwachsene

Freitag, 31. März, Eltern-Kind-Zentrum, von 17 bis 19 Uhr.

In diesem Workshop haben Erwachsene die Gelegenheit in eine bunte Farbenwelt abzutauchen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Gemeinsam mit Roswitha Girstmair können auch Anfänger den Pinsel schwingen.

Info und Anmeldung unter (04852) 61 322 oder office@ekiz-lienz.at.

"Im Kloster ist der Teufel los"

Freitag, 31. März, Gemeidesaal Thurn, 20 Uhr.

Samstag, 1. April, Gemeidesaal Thurn, 20 Uhr.

Sonntag, 2. April, Gemeidesaal Thurn, 18 Uhr.



Die Heimatbühne Thurn steht mit der rabenschwarzen Komödie von Carsten Löbering auf der Bühne.

Inhalt:

Die Klosterinsassen führen ein vergnügliches und zufriedenes Leben das an Ordensregeln allerdings nicht entspricht. Dem Kardinal gefällt die lockere Lebensweise natürlich gar nicht und er schleust eine Aufpasserin ein. Aber - wie es sich vermuten lässt - geht es jetzt erst richtig rund. Was sich hinter den Klostermaueren tatsächlich abspielt zeigt der Dreiakter an sechs Abenden in Thurn.

Kartenreservierung von Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr unter 0676-646 37 87.

Eine rabenschwarze Komödie wird in Thurn auf die Bühne gebracht © KK/Veranstalter

"Wo gehobelt wird, da fallen Späne"

Freitag, 31. März, Schwarzachsaal Hopfgarten, 20 Uhr.

Samstag, 1. April, Schwarzachsaal Hopfgarten, 20 Uhr.

Der Theaterverein Hopfgarten steht in den Startlöchern und freut sich ihr neues Stück "Wo gehobelt wird, da fallen Späne" präsentieren zu dürfen. Das Lustspiel in drei Akten wurde von Toni Lauerer geschrieben.

Inhalt:

Zur Freude von Tischlermeister Ludwig Schreiner studiert seine Tochter Eva an der Universität. So hofft er auf einen Traumschwiegersohn mit akademischen Grad. Den väterlichen Betrieb soll Sohn Andi übernehmen. Dieser hat jedoch andere Pläne und hat sich heimlich zur Abendmatura angemeldet. Turbulente Szenen und komische Situationen lassen das ganze beinahe eskalieren, aber am Ende löst sich alles zur allgemeinen Zufriedenheit auf.

Kartenreservierung ist bei der Gemeinde Hopfgarten unter (04872) 53 46 oder unter 0664-183 36 82 (18 bis 20 Uhr) möglich.

Lustspiel aufgeführt vom Theaterverein Hopfgarten © KK/Veranstalter

"Bobbele lernt das Küssen"

Samstag, 1. April, Kultursaal Nikolsdorf, 20 Uhr.

Sonnstag, 2. April, Kultursaal Nikolsdorf, 16 Uhr.



Zum lustigen Schwank in drei Akten aus der Feder von Bernd Gombold lädt der Theaterverein Nikolsdorf.

Inhalt:

Charly der Inhaber des renommierten Hotels „Goldenen Ochsen“ möchte den alten Saal seines Hotels wieder beleben und plant eine Theateraufführung. Mit seiner bunt zusammengewürfelten Truppe geht bei der Premiere jedoch allerhand schief, ob das Schauspiel doch noch ein Erfolg wird, wird sich zeigen.

Reservierung täglich ab 19 Uhr unter 0664-887 515 46.

In Nikolsdorf lernt "Bobbele" küssen © KK/Veranstalter

Spielenachmittag

Sonntag, 2. April, Hotel Tschitscher Nikolsdorf, ab 14 Uhr.



Der Spielenachmittag, veranstaltet vom Spielekreis Osttirol, ist für groß und klein. Kommen sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren.

Mittlerweile hat sich der Spielschatz auf über 500 Spiele aufgestockt. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten. Neben Taktik- und Strategiespielen können auch kooperative Spiele getestet werden.

Der Eintritt ist frei.