So richtig fest im Sattel gesessen ist Bernhard Webhofer als Obmann der Osttiroler ÖVP nie. Ein Grund dafür: Webhofer hat in seiner Funktionsperiode, die im November 2018 begonnen hatte, kein politisches Mandat inne. Versuche, 2017 in den Nationalrat und 2022 über die Landesliste Landtagsabgeordneter zu werden, sind gescheitert. Und auch Spekulationen, in den Bundesrat zu kommen, blieben Spekulationen. Jetzt sind die Tage von Webhofer, der Bürgermeister von Gaimberg ist, als ÖVP-Bezirksobmann gezählt.