Photovoltaik auf Freiflächen beschäftigt Umweltanwalt

Zehn Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sind in Osttirol geplant – das sind am meisten von allen Bezirken Tirols. Der ökologische Aspekt wird mit Umweltanwalt und Wirtschaftskammer erarbeitet. Elektrowerk Assling will Leistung verdoppeln.