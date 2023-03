Theresa Riepler vertrat die Schwimmunion Osttirol bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften von 10. bis 12. März in Graz. In der Altersklasse 15 ging sie über 100 Meter Brust im Sportbad Auster an den Start. Trotz neuer persönlicher Bestzeit verfehlte sie ihr Ziel in die Top Ten zu kommen hauchdünn und belegte mit einer Zeit von 01:20,58 den elften Rang.

Die Osttirolerin qualifizierte sich bei den Tiroler Hallenmeisterschaften, die Ende Februar in Innsbruck stattfanden, für die bundesweiten Meisterschaften der Nachwuchsklasse. In Innsbruck belegte Riepler über 100 Meter Brust und 100 Meter Schmetterling jeweils den zweiten Platz in der Jugendklasse.