Die bekannte Lienzerin Annelies Winkler ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ihr Name steht für Umweltschutz und Mut. Winkler war in den 1990er-Jahren die einzige grüne Gemeinderätin im überwiegend "schwarzen" Lienz. Als Grünpolitikerin und als Frau brachte sie frischen Wind in die männerlastige Stadtpolitik und nahm sich kein Blatt vor den Mund. Damit machte sie sich nicht nur Freunde. Wenn es um ihre Anliegen ging, marschierte sie auch auf die Straße, demonstrierte und protestierte: Gegen Umfahrungen, gegen Verbauungen und gegen die Fällung von Bäumen. Gewissermaßen war sie wohl ihrer Zeit voraus. Heute kämpfen nicht nur Einzelpersonen und kleine Gruppierungen für Umweltschutz, sondern eine ganze Generation.

Gleichberechtigung und Tierliebe

Auch privat war Winkler eine Vorreiterin: Sie war alleinerziehende Mutter und voll berufstätige Geschäftsfrau. Sie war Trägerin der Verdienstmedaille des Landes Tirol. Lange Zeit führte sie das Woll-Geschäft "3-Pagen" in der Lienzer Rosengasse. Annelies Winkler war aber nicht nur engagiert und kämpferisch, sondern auch humorvoll. Sie hat gerne geredet und gerne gelacht. Geselligkeit und Politisieren schlossen sich bei ihr nicht aus. Winklers Lachen war ansteckend, ihr Bekanntenkreis groß und ihre Tierliebe in ganz Lienz bekannt: Im Laufe ihres Lebens hat Annelies Winkler sicher an die 20 Katzen bei sich zu Hause am Fuße des Schlossberges aufgenommen. In letzter Zeit sah man sie aufgrund ihrer Krankheit immer weniger. Tochter Laura, Schwiegersohn Stefan und Enkelsohn Luis haben sie daheim betreut.

Auf Winklers Parte steht: "Ihr Lachen, ihr Engagement und Mut werden uns immer an sie erinnern." Gestern, Samstag, starb Annelies Winkler. Freunde und Wegbegleiter konnten sich noch von ihr verabschieden. Es war der Abschied von einer widerspenstigen und liebevollen Osttirolerin.