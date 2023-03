Am Sonntag gegen 2.40 Uhr kam es vor dem Stadtkeller in Lienz zu einer brutalen Attacke. Eine 15-jährige Österreicherin wurde am dortigen Parkplatz von einem ihr Unbekannten Pfefferspray in die Augen gesprüht. Gleich nach dem Attacke ergriff der Mann die Flucht.

Das Opfer wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und dort behandelt.

Der männliche Täter war rund 25 Jahre alt, hatte einen dunklen Bart und einen weißen Pullover sowie eine blaue Basball-Kappe. Die Polizeiinspektion Lienz bittet um zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Mannes persönlich oder unter der Telefonnummer 059133 / 7230.