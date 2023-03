Die kleine Gemeinde Obertilliach verwandelt sich dieses Wochenende (24. bis 26. März) zum Partymekka Osttirols. An allen drei Tagen wartet stimmungsvolles Programm und Sonnenskilauf im Skigebiet Golzentipp auf die Besucher. Dafür haben die Veranstalter keine Kosten und Mühen gescheut, um etwa auch Harry Prünster und Fritz Stobl mit ins Boot zu holen. Um das nicht zu versäumen, reisen auch extra 200 Gäste aus Salzburg an.

Hüttengaudi mit Harry Prünster

Gestartet wird am Freitag mit einem Skitag in Obertilliach. Weiter geht es um 19 Uhr mit einem Spaziergang mit Nachtwächter Josef Lugger zum Gasthof Unterwöger wo bis 24 Uhr "Die Wolayer Seer" für Stimmung sorgen. Danach geht die Unterhaltung im Gasthof Unterwöger und in der Weberstube weiter.

Wer am Vortag nicht zu viel gefeiert hat, kann am Samstag mit prominenten Skiguides wie Olympiasieger Fritz Strobl und dem dreifachen Snowboard-Weltmeister Andreas Prommegger das Skigebiet unsicher machen. Anmeldung dafür ist keine notwendig.

Skifahren mit Fritz Strobl steht am Programm © Markus Traussnig

"Wer mitfahren will, kann bei der Bergstation warten. Dort kommen die beiden immer vorbei und nehmen die Skifahrer mit", sagt Otto Trauner vom Tourismusbüro. Von 12 bis 16 Uhr sorgt "Harry Prünster & Friend" in der Conny Alm für Hüttengaudi. Die Partyband „Karussell“ heizt das Publikum dann bei der Aprés-Ski-Party auf der Terrasse des Almfamily Hotels ein. Dort tritt danach die Volkstanzgruppe Obertilliach auf. Ab 21 Uhr folgt die Alm-Party mit DJ Michael Schera in der Almbar.

Gaudi Skirennen

Am Sonntag, 26. März, findet um 11 Uhr der Gaudi Team-Ski-Wettbewerb am Himbergoll Lift statt. Anmeldungen dafür sind bis Samstagabend im Tourismusbüro Obertilliach unter Telefon 0043 50 212360 oder schneider@osttirol.com möglich. Ab 14 Uhr sorgt die Gruppe "Karnischer Klang" für ausgelassene Stimmung auf der Terrasse des Almfamily Hotels. Dort findet auch die Siegerehrung des Gaudirennens statt. Mit diesem dreitägigen Programm hoffen die Verantwortlichen, die Nebensaison ein wenig zu beleben und auch den Einheimischen tolle Momente zu bescheren. Das Skigebiet Golzentipp hat voraussichtlich noch bis 16. April geöffnet.