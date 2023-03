Große Bühne für gesunde Betriebe: Die Gütesiegel-Verleihungen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) stehen symbolisch für die Bestrebungen heimischer Unternehmen, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen. Auch dieses Jahr ist die Zahl der teilnehmenden Betriebe auf ein neues Hoch gestiegen, denn 470 Unternehmen setzten erfolgreich gesundheitsfördernde Maßnahmen um. Das Ergebnis: Jeder sechste Erwerbstätige

arbeitet in einem Unternehmen mit BGF-Gütesiegel. Gefeiert wurde mit den Tiroler BGF-Betrieben am 15. März 2023 im Salzlager in Hall, begrüßt und ausgezeichnet durch ÖGK-Arbeitnehmer-Obmann Andreas Huss.