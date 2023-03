Farbenfroh und symbolträchtig präsentiert sich heuer wieder während der Ostertage die Messing- und Kreuzgasse in Lienz. Gekonnt gebunden nach einem Entwurf von Claudia Ambrosch von „Claudias Blumenschmuck“ fertigten die Klienten der Werkstätte der Lebenshilfe Osttirol in den letzten Tagen 17 Palmbesen aus Weidenzweigen, Ölzweigen, Buchs und Forsythien an und verzierten diese mit über 100 Plastik-Ostereiern, bunten Bändern und mit Schleifen.