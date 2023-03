Als junge Familie anders den Sonntag feiern – ausschlafen, in Ruhe gemeinsam frühstücken und etwas miteinander unternehmen, so wie sich das viele Familien heute wünschen, und trotzdem auch bewusst dem Sonntag einen religiösen Akzent geben – darum geht es Dekan Anno Schulte-Herbrüggen, Dekanatsreferentin Bernadette Weiler und dem Team im Dekanat Sillian.

Anders Gottesdienst feiern, in einer Form, bei der gerade auch die Kinder aktiv mit einbezogen werden, die Spaß macht, und wo Kinder mitreden, mitmachen und mitgestalten können. Beim Projekt „Anders Stark“. Nicht wenige Familien suchen nach einer Sonntagsfeier, die sie und ihre Kinder anspricht und die sie lebendig mit einbindet – bei der nicht nur einer redet, sondern viele miteinander ins Gespräch kommen.

Zum ersten Mal laden das Dekanat Sillian mit Dekan Anno und dem Projektteam junge Familien zu dieser kreativen Feier am Josefitag, Sonntag, den 19. März, um 16.30 Uhr, in das Antonius-Kirchl in Panzendorf ein (Kirche an der B 100 neben dem Gasthaus Burg Heinfels).



Im Antonius-Kirchl in Panzendorf wird der Familiengottesdienst gefeiert © KK/PRIVAT

Inspiriert vom Zimmermann Josef ist der Titel der Feier: „Kommt, wir bauen dem Glauben ein Zuhause!“ Hunderte Holzklötze sind vorbereitet. Mit ihnen werden alle dem Glauben ein Zuhause bauen. Und dann können alle einige Steine mit heimnehmen, um sie zu gestalten, und um auch in den eigenen vier Wänden dem Glauben ein Zuhause zu bauen.

Im Anschluss an die kirchliche Feier gibt es noch eine Gutele-Party auf der historischen Punbrugge, mit Süßigkeiten und Spielen für die Kinder, und Möglichkeit der feinen Begegnung für die Eltern. Zu Peter und Paul am 2. Juli wird die nächste Feier sein.