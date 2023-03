Am Samstag läutete die Bläserphilharmonie die Generalversammlung des Blasmusikverbandes Tirol musikalisch ein. Am darauffolgenden Tag ging es dann mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Alban und anschließender Generalversammlung im Tauerncenter Matrei weiter. Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich auch eine Delegation des Vorstandes des Blasmusikverbandes Tirol sowie Musikkollegen aus Nah und Fern.