Es gibt Widerstand - gegen ein geplantes 260 Betten-Hotel in St. Jakob. Nach Versendung von Postwürfen mit Aufruf zu Resistance soll es jetzt eine Unterschriftenaktion in der Defereggentaler Tourismusgemeinde geben. Die Gegner des Hotel agieren nach dem Motto "Wehret den Anfängen", denn die Realisierung des Objektes ist noch recht weit weg. Derzeit befindet sich das Grundstück, rund 10.000 Quadratmeter groß, in der Widmungsphase. Und dann geht es erst in die Einreichphase.