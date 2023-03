"Im Kloster ist der Teufel los"

Freitag, 24. März, Gemeidesaal Thurn, 20 Uhr.

Samstag, 25. März, Gemeidesaal Thurn, 20 Uhr.

Sonntag, 25. März, Gemeidesaal Thurn, 18 Uhr.



Die Heimatbühne Thurn steht mit der rabenschwarzen Komödie von Carsten Löbering auf der Bühne.

Inhalt:

Die Klosterinsassen führen ein vergnügliches und zufriedenes Leben das an Ordensregeln allerdings nicht entspricht. Dem Kardinal gefällt die lockere Lebensweise natürlich gar nicht und er schleust eine Aufpasserin ein. Aber - wie es sich vermuten lässt - geht es jetzt erst richtig rund. Was sich hinter den Klostermaueren tatsächlich abspielt zeigt der Dreiakter an sechs Abenden in Thurn.

Kartenreservierung von Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr unter 0676-646 37 87.

Weitere Aufführungen:

Freitag, 31.3., 20 Uhr; Samstag, 1. 4., 20 Uhr und Sonntag, 2. 4., 18 Uhr.

Fit for family Vortrag

Montag, 20. März, Gemeindezentrum Tristach, 19.30 Uhr.



Das Gleichgewicht zu finden, zwischen einem übermäßigen Verwöhnen und striktem Grenzen setzen, ist eine Kunst. Wie dies im Alltag gelingen kann, erläutert Elternbildnerin Elisabeth Tschojer.

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Freiwillige Spenden erbeten.

Marktgärtnern

Dienstag, 21. März, Bildungshaus Osttirol, 19.30 Uhr.

Dieser Vortrag mit Monika Bachlechner ist für alle, die sich für Gemüseanbau interessieren und neue Möglichkeiten kennen lernen möchten. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.

Freiwillige Spende erbeten.

"Gartenkönigin Rose"

Dienstag, 21. März, Garten Familie Ortner/Tristach, 17 Uhr.



Der Obst-und Gartenbauverein Tristach veranstaltet am Dienstag einen Schnittkurs für die Königin des Gartens. Für Tipps zum richtigen Schnitt der edlen Schönheit steht Manfred Putz parat.

Anmeldung ist bei Brigitte Amort unter 0677-642 123 63 oder unter ogv.tristach@gmail.com möglich.

Schülerkonzert

Dienstag, 21. März, Gemeindesaal Thurn, 19 Uhr.



Das Konzert wird von den Schülern der Landesmusikschule Lienzer Talboden gestaltet. Es erklingt ein buntes Programm der unterschiedlichsten Instrumente.

Linda Mußhauser und Marie Granig musizieren auf der Blockflöte © KK/LMS

Blutspenden

Mittwoch, 22. März, Tirolerhof Dölsach, 16 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

"Kostnix-Laden"

Mittwoch, 22. März, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 23. März, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr.

Am Mittwoch und Donnerstag hat der Kostnix-Laden geöffnet und bietet kostenlose Bekleidung, Geschirr, Spielzeug, Bettwäsche und vieles mehr. Abgabemöglichkeit immer montags von 9 bis 11.30 Uhr.

MalWerkstatt für Erwachsene

Freitag, 24. März, Eltern-Kind-Zentrum, von 17 bis 19 Uhr.

In diesem Workshop haben Erwachsene die Gelegenheit in eine bunte Farbenwelt abzutauchen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Gemeinsam mit Roswitha Girstmair können auch Anfänger den Pinsel schwingen.

Info und Anmeldung unter (04852) 61 322 oder office@ekiz-lienz.at.

"Bobbele lernt das Küssen"

Samstag, 25. März, Kultursaal Nikolsdorf, 20 Uhr.

Sonnstag, 26. März, Kultursaal Nikolsdorf, 16 Uhr.



Zum lustigen Schwank in drei Akten aus der Feder von Bernd Gombold lädt der Theaterverein Nikolsdorf.

Inhalt:

Charly der Inhaber des renommierten Hotels „Goldenen Ochsen“ möchte den alten Saal seines Hotels wieder beleben und plant eine Theateraufführung. Mit seiner bunt zusammengewürfelten Truppe geht bei der Premiere jedoch allerhand schief, ob das Schauspiel doch noch ein Erfolg wird, wird sich zeigen.

Reservierung täglich ab 19 Uhr unter 0664-887 515 46.

Weitere Vorstellungen:

Samstag, 1. 4., 20 Uhr und Sonntag, 2. 4., 16 Uhr.

Im Hotel "Zum Goldenen Ochsen" geht es ordentlich rund © KK/Veranstaler

"Wo gehobelt wird, da fallen Späne"

Samstag, 25. März, Schwarzachsaal Hopfgarten, 20 Uhr.

Sonnstag, 26. März, Schwarzachsaal Hopfgarten, 18 Uhr.

Der Theaterverein Hopfgarten steht in den Startlöchern und freut sich ihr neues Stück "Wo gehobelt wird, da fallen Späne" präsentieren zu dürfen. Das Lustspiel in drei Akten wurde von Toni Lauerer geschrieben.

Inhalt:

Zur Freude von Tischlermeister Ludwig Schreiner studiert seine Tochter Eva an der Universität. So hofft er auf einen Traumschwiegersohn mit akademischen Grad. Den väterlichen Betrieb soll Sohn Andi übernehmen. Dieser hat jedoch andere Pläne und hat sich heimlich zur Abendmatura angemeldet. Turbulente Szenen und komische Situationen lassen das ganze beinahe eskalieren, aber am Ende löst sich alles zur allgemeinen Zufriedenheit auf.

Kartenreservierung ist bei der Gemeinde Hopfgarten unter (04872) 53 46 oder unter 0664-183 36 82 (18 bis 20 Uhr) möglich.

Ob die Pläne des Tischlermeisters Ludwig aufgehen? © KK/Veranstalter

Farbenklecks und Pinsel

Samstag, 25. März, Museum Aguntum/Dölsach, 14 bis 17 Uhr.



Die Spielfeldkultur organisiert Malnachmittage für Kinder ab vier Jahren. Diesen Samstag lautet das Thema "Das soll Kunst sein?" gemeinsam wird in das verrückte Atelier von Pablo Picasso getaucht.

Kosten: 25 Euro pro Kind inklusive Material und Jause.

Anmeldung unter: office@spielfeldkultur.com oder 0676-339 92 52.

Malen wie Picasso im Museum von Aguntum © KK/Veranstalter

Radbasar

Sonnstag, 26. März, Kultursaal Debant, 15 bis 16 Uhr.



Die Marktgemeinde und der Sportverein Nußdorf-Debant organisieren den traditionellen Radbasar.

Angenommen werden saubere und intakte Sportartikel wie beispielsweiese Fahrräder, Radhelme, Kinderwägen, Inlineskater, Fußballschuhe, Regenbekleidung für Kinder und mehr.

Artikelabgabe ist von 12 bis 14 Uhr. Bearbeitungsgebühr je Kunde 1 Euro.