Frühsommerliche Temperaturen, Minusgrade, Schnee, Regen. Ein regelrechtes "Aprilwetter" herrscht jetzt, Mitte März, in Kärnten und Osttirol . Ein Gewitter, das am Freitagabend in St. Veit und Weitensfeld niederging, hatte Hagel, Blitz und Donner zu bieten. "Die Aufregung ewar groß, auch die Nachbarn sind hinaus gelaufen. Mit so etwas rechnet man zu dieser Jahreszeit ja wirklich nicht", sagt Zivilschutzverbands-Bezirksleiter Horst Maier aus St. Veit.