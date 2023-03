Der Klimawandel macht Osttirols Wäldern zu schaffen und heizt den stark ausgeprägten Borkenkäferbefall weiter an. Wie Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) am Freitag berichtete, war die Ausbreitung zuletzt "explosionsartig". Der Borkenkäfer-Zuwachs war im vergangenen Jahr im Vergleich zu den vorherigen um das Fünffache gestiegen, sagte Landesforstdirektor Josef Fuchs. Daher wird heuer wieder kräftig in den Naturgefahrenschutz investiert.