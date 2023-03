Von der örtlichen Exekutive wurden am Mittwoch in Anras mit einem mobilen Radargerät Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In einer 100-km/h-Zone wurde ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 175 km/h geblitzt. Der 53-jährige deutsche Lenker konnte rund 15 Minuten später in Lienz angehalten werden. Seine Daten wurden erhoben, eine Anzeige folgt.