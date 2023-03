Es brodelt – in der Tourismusgemeinde St. Jakob. Monatelang laufen schon Vorbereitungen zur Realisierung eines neuen Hotels. Standort des Projektes ist südwestlich des Hotels Alpenhof, also vor den Toren des Ortes. Projektentwickler ist die Mountain Tourism Group aus dem Pinzgau. Die Rede ist von rund 300 Betten, die entstehen sollen. Im vergangenen Herbst war das geplante Vorhaben erstmals im Gemeinderat. Danach stellte sich die Flächenwidmung als nicht einfach heraus. Doch in der jüngsten Ratssitzung gelang der Wurf – die Widmung wurde beschlossen, mit drei Gegenstimmen von der Bürgerliste St. Jakob. Derzeit läuft die Auflage des Flächenwidmungsplanes. Und bevor nicht alles glatt ist, für das Projekt, will Gotthard Kleon, Geschäftsführer der Mountain Tourism Group, über Details nicht reden.