Es war am vergangenen Samstag. Der Verein "Osttirol Natur" hat im Zuge einer Kundgebung auf dem Johannesplatz in Lienz gegen den Flächenfraß protestiert. Ausschlaggebend war eine Widmung der Stadt Lienz im Osten der Stadt. Um den Neubau einer Möbelix-Filiale zu Ermöglichen wurden etwa 14.000 Quadratmeter von Freiland in Sonderfläche Einkaufszentrum umgewidmet.