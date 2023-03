Kommandant Karl Riepler konnte in seinem Jahresbericht bei der Jahreshauprversammlung auf zahlreiche Einsätze verweisen. Zu 14 Einsätzen wurde die FF Huben im Jahr 2022 alarmiert. Verkehrsunfälle, Waldbrände, Gebäudebrände, Kajakunfall und sonstige technische Einsätze mussten bewältigt werden. Zudem wurden 12 Übungen mit verschiedensten Szenarien abgehalten, um bestmöglich für kommende Einsätze vorbereitet und gerüstet zu sein. Auch die Begehung am Gelände der Transalpinen Ölleitung in Kienburg wurde wieder durchgeführt.