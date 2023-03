Gebi Mair: "Vielleicht klebe ich mich auf die Straße"

Interview. In Osttirol sind die Grünen führungslos und die Personaldecke ist dünn. Gebi Mair will die Partei in Tirol sanieren und zeigt Verständnis für „Klimakleber“. Und er erklärt, warum er Windräder sinnvoll findet.