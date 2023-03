"So a saudummer Tag", singt Konstantin Wecker in einem seiner bekanntesten Hits. Und ein saudummer Tag ist heute für jene Wecker-Fans, die zu seinem Lienz-Konzert gehen wollten, aber noch keine Karte haben. "Das Konzert von Konstantin Wecker 'Solo zu zweit' am Samstag, 25. März, um 20 Uhr im Stadtsaal ist ausverkauft", hat die Stadtkultur Lienz heute verkündet. Interessierte, die keine Karten reserviert oder gekauft haben, können sich in eine Warteliste eintragen lassen (Tel. 04852 600 519).