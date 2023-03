Mara Frotschnig zählt zu den am besten ausgebildeten Hundetrainern in Osttirol. Von ihren Kunden wird die 26-Jährige auch liebevoll die Hundepsychologin genannt. Sie konnte schon etlichen Hunden und vor allem deren Herrchen und Frauchen helfen, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Wichtig ist ihr, dass ohne Strafreize positive Veränderungen in der Entwicklung der Vierbeiner erzielt werden. "Gewalt hat bei Hunden nichts verloren. Und meistens ist nicht der Hund das Problem, sondern der Mensch, der ihn an der Leine hält", sagt die gebürtige Aineterin.