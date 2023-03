Gespannt wurde auf die groß angekündigte Wohnbedarfsstudie, die von der Stadtgemeinde Lienz in Auftrag gegeben wurde, gewartet. Bei der letzten Gemeinderatssitzung in Lienz wurde sie dann endlich präsentiert. Kritik kommt nun vom Lienzer FPÖ-Gemeinderat Manuel Kleinlercher: "Vom Inhalt her ist das sehr schwach, ich hätte mir mehr erwartet". Laut dieser Studie braucht die Stadt Lienz künftig "zwischen acht und 88 Wohnungen pro Jahr. Das sagt sehr wenig aus", nennt Kleinlercher ein Beispiel für seine Kritik.