Wer genau hinschaut, kann es sehen - am Klaunzer Berg in Matrei wurde Bäume gefällt, eine Schneise ist ausgeschlagen. Sie bildet die Voraussetzung für die Trasse des Schiweges, von dem viele geglaubt haben, dass er nicht mehr kommt. Und Bagger sind bereits am Werk. Das Prozedere rund um diese Verbindung, mit der Skifahrer von der Goldried-Abfahrt nun bis zur Talstation der Einseilumlaufbahn gelangen, hat immerhin fast drei Jahrzehnte und einige Trassenänderungen gedauert. Gescheitert ist er mehrmals an Grundbesitzern und an der Geologie des Klaunzer Berges.