Mit Beschluss der Tiroler Landesregierung wurde Waltl in seiner Funktion als Geschäftsführer der Osttiroler Kulturspur für die laufende Gesetzgebungsperiode zum Mitglied des Kulturbeirates für Kulturinitiativen bestellt. Kulturbeiräte haben zwar kein Mandat, beraten die Tiroler Landesregierung aber in fachlichen Angelegenheiten rund um die Förderung von Kultur. "Mir liegen vor allem Kulturinitiativen am Herzen, die innovativ sind, aber bisweilen noch nicht so in der Öffentlichkeit stehen", skizziert Waltl seinen Schwerpunkt in dieser beratenden Tätigkeit.