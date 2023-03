Kaiserwetter, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Nationen und eine neue Rekordzeit in der Sportklasse – das sind die Prädikate für die 7. Oberseetrophy – ein Skibergsteigerevent der Extraklasse, das am vergangnen Sonntag zum siebten Mal ausgetragen wurde.

Mit einer Fabelzeit von 1:20:41,00 war der Salzburger Christian Hoffmann vom Team Fischer Sports, der schon den Laserzlauf gewonnen hat, in der Sportklasse nicht zu schlagen. Den zweiten Platz mit 1:24:29,60 konnte sich Lukas Mangger vom Team Dynafit aus Italien sichern. Josef Huber von Martins Bikeshop Unken belegte mit der Zeit von 1:25:09,90 den hervorragenden dritten Platz.