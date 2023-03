Im Vorfeld der Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung wurden am 3. März in Wieselburg aus 3800 Einreichungen aus ganz Österreich in acht Untergruppen 125 Siegerprodukte mit den begehrten Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold prämiert. Für die Familie Peter, Marie und Silvana Vergeiner lohnte sich die Reise nach Niederösterreich zur Prämierungsveranstaltung besonders. Die Fachjury zeichnete die beliebte Direktvermarkter-Familie aus Osttirol mit drei Gold- (Hauswürste, Kinderwurzerl und gekochter Bauch), drei Silber- (Henkele vom Schwein, gekochter Schinken und Asslinger Karreespeck) und zwei Bronzemedaillen (Osso Collo, Schinkenspeck), aus.