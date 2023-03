Der Verein "Osttirol Natur" mit Obfrau Renate Hölzl lud am Samstag zur Kundgebung am Lienzer Johannesplatz. Auslöser für diese Veranstaltung war die Umwidmung von Grünland in Handelsfläche für einen geplanten Neubau des Möbeldiskonters Möbelix, welcher der XXXLutz-Gruppe angehört. Sowie die fortschreitende Bodenversiegelung in Osttirol.