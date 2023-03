Der Historienroman "Das Mädchen von Agunt" ist im Juni 2022 erschienen. Bestsellerautorin Iny Lorentz brachte darin eine Erzählung, wie in der Osttiroler Römerstadt Aguntum in deren Blütezeit gelebt wurde, zu Papier. Angesiedelt ist die Erzählung 150 Jahre nach Christus in Aguntum als Außenposten von Rom und dem Noricum, wo Kelten und Römer friedlich zusammenlebten. In der reichen Römerstadt ringen zwei bedeutende römische Familien um die Vorherrschaft. Skrupellose Machenschaften, Enteignungen, Versklavung und Mord dominieren.